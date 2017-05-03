Kısmetse Olur neden yayınlanmıyor? Yapımcıdan açıklama var!

KHK'ların yayınlanmasından sonra evlilik programlarının kaldırıldığına dair haberlerin çıkmasından sonra "Kısmetse Olur" yayınlanmıyor. Konuyla ilgili yapımcıdan açıklama geldi.

Dedikodu - 03 Mayıs 2017 20:00
Kısmetse Olur neden yayınlanmıyor? Yapımcıdan açıklama var!
Kanal D’nin büyük bir ilgiyle izlenen evlilik programı Kısmetse Olur pazartesi gününden bu yana ekranlara gelmedi. Programı yakından takip eden izleyiciler ise “Kısmetse Olur ne zaman yayınlanacak?” diye sormaya başladılar.

Ekranların en çok izlenen evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur’un yeni bölümleri pazartesinden bu yana yayınlanmadı. Evlilik yarışmasını ilgiyle izleyen izleyiciler programın neden yayınlanmadığını ve ne zaman yayınlanlanacağını merak etmeye başladı. Fakat Kısmetse Olur bugün de ekranlara gelmeyecek.

YAPIMCIDAN YENİ AÇIKLAMA
Kısmetse Olur’un yapımcısı Haluk Şirin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak “Kısmetse Olur yayını ile ilgili karar, kanalın inisiyatifidir. Henüz bize net bir karar iletmediler… Bilgi alır almaz paylaşacağım, teşekkürler.” dedi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Yaza damga vuracak dekolte modası!
  • Demet Akalın'dan estetiksiz paylaşım!
  • Cem Yılmaz'dan Atatürk yorumu
  • İbrahim Erkal neden devlet hastanesine gönderildi?
  • Emilia Clarke film için çırılçıplak soyundu

Yaza damga vuracak dekolte modası!

DEDİKODU HABERLERİ

  • 200 bin'lik tektaş ile evlilik teklifi!
  • Reklamdan servet kazanacak!
  • Demet Şener'in arkadaşı evli çıktı!
  • Tülin Şahin ve eşi için şok iddia
  • Doğulu çiftinin yakalanma kavgası
  • Çağatay Ulusoy'un yeni projesi...
  • Ünlü çift neden boşanıyor?
  • Tarkan'dan dudak uçuklatan kira!
  • Ayrılık sebebi ortaya çıktı...
  • Avşar'ın Zehra Çilingiroğlu önlemi

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel final mi yapıyor?
  • İbrahim Erkal'dan üzücü haber
  • Hülya Avşar'dan dans şov!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İşte 'Fİ'nin 7. 8. 9. yeni bölüm tarihi...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Rüzgar Çetin'den Ahmet Hakan'a mesaj
  • İlker Kaleli'den film açıklaması!
Cesur ve Güzel final mi yapıyor?