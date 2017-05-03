Kısmetse Olur neden yayınlanmıyor? Yapımcıdan açıklama var!

Dedikodu - 03 Mayıs 2017 20:00

Kanal D’nin büyük bir ilgiyle izlenen evlilik programı Kısmetse Olur pazartesi gününden bu yana ekranlara gelmedi. Programı yakından takip eden izleyiciler ise “Kısmetse Olur ne zaman yayınlanacak?” diye sormaya başladılar.Ekranların en çok izlenen evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur’un yeni bölümleri pazartesinden bu yana yayınlanmadı. Evlilik yarışmasını ilgiyle izleyen izleyiciler programın neden yayınlanmadığını ve ne zaman yayınlanlanacağını merak etmeye başladı. Fakat Kısmetse Olur bugün de ekranlara gelmeyecek.Kısmetse Olur’un yapımcısı Haluk Şirin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak “Kısmetse Olur yayını ile ilgili karar, kanalın inisiyatifidir. Henüz bize net bir karar iletmediler… Bilgi alır almaz paylaşacağım, teşekkürler.” dedi.