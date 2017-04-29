Kısmetse Olur yayından kaldırıldı!

Evlilik programlarından olan "Kısmetse Olur", yeni KHK'lardaki düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yayından kaldırıldı.

Magazin - 30 Nisan 2017 03:00
Kısmetse Olur yayından kaldırıldı!
Kanal D'de ekrana gelen ve sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı "Kısmetse Olur" adlı evlilik programı yayından kaldırıldı.

Programın yayından kaldırılma gerekçesi ise, yeni yayınlanan KHK'lardaki düzenlemeler oldu.

Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından evlilik programları arasında ekrana ilk veda eden "Kısmetse Olur" oldu. Yapımcı Caner Erdem, sosyal medya hesabı Instagram'dan programın yayından kaldırıldığını açıkladı.

İşte o açıklama:

"Kısmetse Olur" programının yapımcısı Haluk Şirin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bir süre İşte Benim Stilim ile beraberiz, sonra eylemlerimiz hızlanarak devam edecek. Kısmetse Olur süresince istemeden her kimi kırdıysak affola. Küfür edenlere de, teşekkür edenlere de sonsuz sevgi ve saygılarımızla. Final, internet yayını ve benzeri sorularınızın cevabı netleşir netleşmez paylaşıcam arkadaşlar..." açıklamasında bulundu.

Programın sunucusu Seda Akgül'de Haluk Şirin'in paylaşımını kendi Instagram hesabında paylaşarak altına "Dostlar, evet artık Kısmetse Olur yok... Herkese her şey için çok teşekkürler.." notuyla sevenlerine veda etti.

"Kısmetse Olur", Production House tarafından yapılıyordu.
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