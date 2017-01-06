Kısmetse Olur'a evlilik teklifi damga vurdu!

Kısmetse Olur’un bugün yayınlanan bölümünde romantik bir yemeğe çıkan Adnan ve Didem cephesinden güzel bir haber geliyor.

Dizi - 06 Ocak 2017 20:17
Kısmetse Olur'a evlilik teklifi damga vurdu!
Kısmetse Olur eleme bölümü için geri sayım sürerken yayınlanan yeni görüntüler, heyecan yarattı. Pazar günü yanıt bulması beklenen ‘Kısmetse Olur’da kim elendi?’ sorusu sık sık gündeme gelirken Adnan ve Didem’in romantik sahneleri yüzleri gülümsetti.

Kısmetse Olur’un bugün yayınlanan bölümünde başından beri istikrarlı giden Adnan ve Didem cephesinden güzel bir haber geliyor. Evden özel izinle ayrılan Didem ve Adnan önce yerlerde yuvarlanıyor, ardından romantik bir yemeğe çıkıyor.

İşte Kısmetse Olur'un bugünkü bölümünden önemli anlar;

Adnan, Didem'e evlilik teklifi etti;


Kısmetse Olur'da Adnan ve Didem'e sürpriz kutlama;


Adnan ve Didem'in karlar üstünde aşkı;


Kısmetse Olur yeni bölüm fragmanı;
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