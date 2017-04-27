Kısmetse Olur'da bir evlenme teklifi daha gerçekleşti.
Melis ve İlkay aşkı günden güne hızla büyürken, bugün İlkay beklenmedik bir hamle ile Melis'e evlenme teklif etti. İlkay'ın sürprizinden çok etkilenen Melis ise gözyaşlarını tutamadı.
Kısmetse Olur'da İlkay, Melis'e evlenme teklifi etti!
Kısmetse Olur'un yeni bölümünde İlkay, Melis için hazırladığı özel bir sürpriz eşliğinde evlenme teklifi etti.Magazin - 27 Nisan 2017 21:05
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