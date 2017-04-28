Kısmetse Olur'da Onur ve Aycan'ın nişan yüzükleri takıldı!

Magazin - 28 Nisan 2017 21:35

Kısmetse Olur'da İlkay, Melis'e evlenme teklifi etti!

Kısmetse Olur'da sürpriz var

Kısmetse Olur'da sürprizler devam ediyor. Önceki gün canlı yayınla eve bağlanan Nur ve Batu çifti, Onur ve Aycan'ın nişan merasimi için geldi.Yaptıkları bu sürpriz ziyaret ile evde büyük ilgi gören Nur ve Batu çifti, Onur ve Aycan'ın nişan yüzüklerini takarken, iyi dileklerde bulunarak ve onları daima desteklerini söyleyerek güne damgasını vurdu.Onur ve Aycan'ın bu mutlu anlarına ise Didem, Gamze ve Rabia eşlik etmedi. Bu duygusal anlar karşısında gözyaşlarını tutamayan Gamze ise ağlamaya başladı.Aycan, bu mutlu günlerinde yanlarında olmayan diğer adaylara da sitem etti.