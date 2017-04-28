Kısmetse Olur'da Onur ve Aycan'ın nişan yüzükleri takıldı!

Kısmetse Olur yeni bölümde, Onur ve Aycan'ın nişan yüzükleri takıldı. Nur ve Batu çifti ise onların yüzüğünü takarak sürpriz yaptı. Batu, yüzüklerini takarken bir kere daha onları çok sevdiklerini dile getirdi.

Magazin - 28 Nisan 2017 21:35
Kısmetse Olur'da sürprizler devam ediyor. Önceki gün canlı yayınla eve bağlanan Nur ve Batu çifti, Onur ve Aycan'ın nişan merasimi için geldi.

Yaptıkları bu sürpriz ziyaret ile evde büyük ilgi gören Nur ve Batu çifti, Onur ve Aycan'ın nişan yüzüklerini takarken, iyi dileklerde bulunarak ve onları daima desteklerini söyleyerek güne damgasını vurdu.

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Kısmetse Olur'da İlkay, Melis'e evlenme teklifi etti!



Onur ve Aycan'ın bu mutlu anlarına ise Didem, Gamze ve Rabia eşlik etmedi. Bu duygusal anlar karşısında gözyaşlarını tutamayan Gamze ise ağlamaya başladı.

Aycan, bu mutlu günlerinde yanlarında olmayan diğer adaylara da sitem etti.

Kısmetse Olur'da sürpriz var

Kısmetse Olur'da sürpriz var
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