'Kısmetse Olur'un kaderi belli oldu!

Dizi - 05 Mayıs 2017 16:49

İki sezondur Kanal D ekranında yayınlanan 'Kısmetse Olur' programının kaderi belli oldu. Yayından kaldırılacağı konuşulan program için farklı bir karar alındı. 'Kısmetse Olur' programı, 6 Mayıs Cumartesi günü itibariyle yoluna internette devam edecek. Yeni bölümleri ile hafta içi her gün, büyük finali ile her cumartesi saat 10.00’da yayınlanacak program ücretsiz olarak Kanal D'nin inernet sitesinde takip edilebilecek.