'Kısmetse Olur'un yeni kızı tanıdık çıktı!

'Kısmetse Olur' evine bu hafta Rabia Karaca veda etti.

Dizi - 09 Ocak 2017 14:34
'Kısmetse Olur'un yeni kızı tanıdık çıktı!
Elenen yarışmacının yerine ise yeni gelin adayı olarak Gözde Bozacı geldi. Eve girer girmez erkek adaylara laf sokan ve bir anda dikkatleri üzerine çeken Gözde Bozacı tanıdık çıktı. Gözde Bozacı meğer daha önce İşte Benim Stilim yarışmasına da katılmış fakat jüri tarafından beğenilmeyince podyuma çıkamamış. Daha önce İşte Benim Stilim de yarışan Tuğçe Ergişi de Kısmetse Olur evine girmişti. Böylelikle Gözde, 'İşte Benim Stilim'den 'Kısmetse Olur'a katılan ikinci isim oldu.

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