Bugün bazı gazetelerde Bodrum’da Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’le birlikte tatil yapan Çağatay Ulusoy’un yanındaki kişinin sevgilisi olduğu iddia edilmiş ve fotoğrafları yayınlanmıştı. Bu iddialara ilk açıklama Kıvanç Tatlıtuğ’dan geldi. ‘O kız Kıvanç’ın sevgilisi değil’
‘ÇAĞATAY’IN YANINDAKİ KİŞİ BENİM BALDIZIM’
Tatillerini birlikte geçiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy önceki gün Yalıkavak Pal Marina’da Yunanistan’a geçmek için pasaport işlemleri yaparken görüntülenmişti. Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti teknede beklediği sırada Ulusoy’un free-shop alışverişine gittiği esmer güzelle sevgili olduğu iddia edilmişti. Gerçekte Ulusoy’un görüntülendiği kişinin sevgilisi olmadığı başarılı oyuncu Tatlıtuğ’un açıklamaları ile ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncu, ” Haber yalan. Çağatay’ın yanındaki kişi benim baldızım. Ayrıca devam eden bir birlikteliği var” diyerek gerçeği açıklamış oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un teknesine baskın yapıldı!
Kaynak:sozcu.com.tr
Kıvanç Tatlıtuğ açıkladı: O kişi benim baldızım
Çağatay Ulusoy'un geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği kişinin sevgilisi değil Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.Magazin - 19 Temmuz 2017 17:00
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