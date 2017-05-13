Kıvanç Tatlıtuğ ameliyat oldu!

Magazin - 13 Mayıs 2017 08:45

Basketbol maçında yan çapraz bağları kopan Kıvanç Tatlıtuğ, ikinci kez ameliyat masasına yattı.Kıvanç Tatlıtuğ, dün özel bir hastane ameliyat oldu. Koltuk değnekleriyle Tatlıtuğ'un hastaneden ayrılırken “Yeniden sahalarda olacağım” diye esprisi yapması dikkat çekti.Ünlü oyuncu, ameliyatı için ise “Mecburi bir ameliyattı” dedi.