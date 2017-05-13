Kıvanç Tatlıtuğ ameliyat oldu!

Star TV'de ekrana gelen "Cesur ve Güzel"in Cesur'u ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ameliyat oldu.

Magazin - 13 Mayıs 2017 08:45
Kıvanç Tatlıtuğ ameliyat oldu!
Basketbol maçında yan çapraz bağları kopan Kıvanç Tatlıtuğ, ikinci kez ameliyat masasına yattı.

Kıvanç Tatlıtuğ, dün özel bir hastane ameliyat oldu. Koltuk değnekleriyle Tatlıtuğ'un hastaneden ayrılırken “Yeniden sahalarda olacağım” diye esprisi yapması dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, ameliyatı için ise “Mecburi bir ameliyattı” dedi.

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