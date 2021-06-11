Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor? 'Başak Dizer hamile' iddiası

Mutlu evlilikleri ile magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında gösterilen Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında 'bebek' iddiası ortaya atıldı. Takvim gazetesinde yer alan habere göre; birkaç yıldır bebek sahibi olmayı çok arzulayan ünlü çift, sonunda bu hayallerine kavuştu.2016 yılında Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde, yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir törenle ünlü oyuncu ile dünyaevine giren 44 yaşındaki stil danışmanının hamile olduğu iddia edildi.Başak Dizer, sosyal medyada bir takipçisinin beş hafta önce yaptığı "Allah'ım sana senin kadar güzel bir kız nasip etsin" şeklindeki yorumu beğendi.