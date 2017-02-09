Mekanın önünde gazetecileri görünce içeri girmekten vazgeçen Tatlıtuğ eşini arayarak kapıda gazetecilerin beklediğini haber verdi. Aracından inmekten vazgeçen yakışıklı oyuncu "Arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın" dedikten sonra hızla uzaklaştı.
Kıvanç Tatlıtuğ, Başak'ı ziyarete gitti ama göremedi
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'i ziyarete gitti ama göremedi.Magazin - 10 Şubat 2017 03:00
Cesur ve Güzel dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gecce eşi Başak Dizer'i sahibi olduğu dükkanda ziyarete gitti.
Mekanın önünde gazetecileri görünce içeri girmekten vazgeçen Tatlıtuğ eşini arayarak kapıda gazetecilerin beklediğini haber verdi. Aracından inmekten vazgeçen yakışıklı oyuncu "Arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın" dedikten sonra hızla uzaklaştı.
Mekanın önünde gazetecileri görünce içeri girmekten vazgeçen Tatlıtuğ eşini arayarak kapıda gazetecilerin beklediğini haber verdi. Aracından inmekten vazgeçen yakışıklı oyuncu "Arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın" dedikten sonra hızla uzaklaştı.
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