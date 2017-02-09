Kıvanç Tatlıtuğ, Başak'ı ziyarete gitti ama göremedi

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'i ziyarete gitti ama göremedi.

Magazin - 10 Şubat 2017 03:00
Kıvanç Tatlıtuğ, Başak'ı ziyarete gitti ama göremedi
Cesur ve Güzel dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gecce eşi Başak Dizer'i sahibi olduğu dükkanda ziyarete gitti.

Mekanın önünde gazetecileri görünce içeri girmekten vazgeçen Tatlıtuğ eşini arayarak kapıda gazetecilerin beklediğini haber verdi. Aracından inmekten vazgeçen yakışıklı oyuncu "Arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın" dedikten sonra hızla uzaklaştı.




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