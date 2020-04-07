Kıvanç Tatlıtuğ Çukur’a mı katılıyor?
Kıvanç Tatlıtuğ’un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi. Diziye son olarak ‘Arık Böke Erdenet’ karakteriyle Barış Arduç dahil olmuştu. İddialara göre, Tatlıtuğ ‘Arık Böke’ye ‘Yamaç'la savaşında destek verecek.
07.04.2020 19:24 Dizi Galeri
En son Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisiyle ekranlara gelen Kıvanç Tatlıtuğ’un yine aynı yapım şirketine ait Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi. Konuşulanlara göre Tatlıtuğ, Barış Arduç'un canlandırdığı ‘Arık Böke’yle birlik olup Aras Bulut İynmeli'nin hayat verdiği Yamaç'a saldıracak.