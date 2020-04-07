Kıvanç Tatlıtuğ Çukur’a mı katılıyor?

En son Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisiyle ekranlara gelen Kıvanç Tatlıtuğ’un yine aynı yapım şirketine ait Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi. Konuşulanlara göre Tatlıtuğ, Barış Arduç'un canlandırdığı ‘Arık Böke’yle birlik olup Aras Bulut İynmeli'nin hayat verdiği Yamaç'a saldıracak.