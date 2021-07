Kıvanç Tatlıtuğ, dünyaca ünlü diziye konuk oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ'un son paylaşımı gündem oldu: Yaktın bizi Behlül!

Netflix, Belçika yapımı dizisi 'Into The Night’ın ikinci sezonuna katılan yeni oyuncu kadrosunu açıkladı. Açıklanan isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ'un da olması dikkat çekti.Jason George (Narcos, The Blacklist) tarafından kaleme alınıp hayata geçirilen Into The Night’ın yapımcılığında Jason George ile Tomek Baginski (The Witcher, The Cathedral) yer alıyor. Into The Night’ın 2. sezonunda Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir (Les Barons, La Marche and Dode Hoek) ve Fransız yönetmen Camille Delamarre (Balthazar, The Way, Last Call) görev alıyor.