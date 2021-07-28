Kıvanç Tatlıtuğ, dünyaca ünlü diziye konuk oldu!

Jason George (Narcos, The Blacklist) tarafından kaleme alınıp hayata geçirilen Into The Night’ın yapımcılığında Jason George ile Tomek Baginski (The Witcher, The Cathedral) yer alıyor. Into The Night’ın 2. sezonunda Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir (Les Barons, La Marche and Dode Hoek) ve Fransız yönetmen Camille Delamarre (Balthazar, The Way, Last Call) görev alıyor.
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