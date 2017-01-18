Kıvanç Tatlıtuğ geldi Serenay Sarıkaya gitti

Serenay Sarıkaya, 3 sezondur reklam yüzü olduğu jean markasının, yeni dönemde Kıvanç Tatlıtuğ ile anlaşması sonucu şirketle yollarını ayırdı.

Magazin - 18 Ocak 2017 12:06
Kıvanç Tatlıtuğ geldi Serenay Sarıkaya gitti
Oyuncu Serenay Sarıkaya, 3 sezon boyunca yüzü olduğu jean markayla yollarını ayırdı. Sarıkaya’nın bu kararı ise manidar bir ana denk geldi. Hafta içi Sarıkaya’nın çalıştığı firma, daha önce reklamlarının yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ ile 2 milyon dolara el sıkışmıştı. Bu anlaşmanın ardından Sarıkaya, firmayla yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Daha önce sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte jean markasının reklam filminde rol alan Sarıkaya, ‘Şimdi biraz mola. Yenilenme zamanı’ diyerek şirketin reklam projesinde yer almayacağını söyledi.

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KAYNAK: hurriyet.com.tr
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