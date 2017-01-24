Kıvanç Tatlıtuğ Hollywood yıldızlarını geride bıraktı
Şu sıralar Cesur ve Güzel dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un yükselişi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada devam ediyor.Magazin - 24 Ocak 2017 13:33
Dünyaca ünlü sinema ve dizi veritabanı IMDb'nin adı en çok aratılan ve yükselen isimleri listelediği "Star Meter" sıralamasında Kıvanç Tatlıtuğ 502'inci sıraya yükseldi. Tatlıtuğ, Gary Oldman, Sean Connery, Jennifer Love Hewitt, William H. Macy, Steve Carrell, Diane Kruger, Penelope Cruz gibi dünyaca ünlü yıldızları gerisinde bıraktı. Listenin birinci sırasında ise İngiliz oyuncu Tom Hardy yer aldı.
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