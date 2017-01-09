Kıvanç Tatlıtuğ Kıbrıs'a yerleşiyor!

Dedikodu - 09 Ocak 2017 10:33

Milliyet / Cadde yazarı Sefa Karahasan'ın bugün köşesinde bu konuyla ilgili önemli iddialarda bulundu.İşte Karahasan'ın yazısında Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili o bölüm;Ajda Pekkan, Cenk Eren gibi isimlerin Kıbrıs’tan ev aldıklarını yazmıştık. Son dönemde de Ada’nın turizm şehri Girne’ye sanatçıların ilgisi artmış durumda. Türkiye’nin yoğun temposundan yorulan sanatçılar kendilerini Ada’ya atıyor. emlak sektörünü yakından takip eden isimler arasına Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in de katıldığını söyleyebiliriz.Popüler bir bölgeTatlıtuğ çiftinin gelecek günlerde de yeniden Kıbrıs’a gideceği ve bu yöndeki çalışmalarını sonuçlandıracağı konuşuluyor. Öğrenilenlere göre, çift Girne’nin popüler bölgesi ve lüks villaların bulunduğu Ozanköy’den bir villa alacak. Öte yandan neredeyse her hafta Kıbrıs’ta sahneye çıkan Sibel Can, Serdar Ortaç ve oyuncu Necati Şaşmaz gibi isimlerin de Girne’den ev almak istediğini belirtelim.KAYNAK: milliyet.com.tr