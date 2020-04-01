Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

Kıvanç Tatlıtuğ, Koronavirüs salgınının korunmak için eşi Başak Dizer'le birlikte Kemerburgaz'da ormanda içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti. Oyuncu önceki akşam kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle hastaneye gitti. Kontrolleri yapılan Tatlıtuğ hastaneye yatırıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüsten şüphelendiği iddia edildi.