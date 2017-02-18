Kıvanç Tatlıtuğ, New York yolcusu!

Magazin - 18 Şubat 2017 12:20

Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı "Cesur ve Güzel" dizisinin sezon finali yapmasının ardından New York'a gidecek. Ünlü oyuncunun hem tatil yapacağı hem de bir yabancı sinema projesinde tek Türk oyuncu olarak rol alacağı öğrenildi.