Kıvanç Tatlıtuğ papağanla ritm tuttu!

Yakışıklı Kıvanç Tatlıtuğ, Ece Yörenç ve Tamer Levent ile dizisini izledi. Tatlıtuğ papağanla bakın nasıl oynadı?

Magazin - 03 Şubat 2017 11:46
Kıvanç Tatlıtuğ papağanla ritm tuttu!
Star TV ekranlarında yayınlanan Cesur ve Güzel dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin senaristi Ece Yörenç ve dizide rol alan Tamer Levent dizinin dün akşam yayınlanan bölümünü beraber izledi.


Ünlü senarist Ece Yörenç, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tamer Levent ile çekildikleri kareleri Instagram adresinden paylaştı.


Kıvanç Tatlıtuğ dizisi omzunda papağan ile izledi.



Kıvanç Tatlıtuğ papağanla sonra bu videoda dans müziği çaldı. Bu video sosyal medyayı sallarken bir çok yorumcu papağanı çok şanslı buldu ve yerinde olmak istedi.

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