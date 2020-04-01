Kıvanç Tatlıtuğ: "Test sonucumu bekliyorum!"

Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!
Çıkan haberler üzerine oyuncu sosyal medya hesaplarından bir açıklamada bulundu. Tatlıtuğ sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar.Lütfen kaygılanmayın.Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın."
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