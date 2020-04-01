Kıvanç Tatlıtuğ: "Test sonucumu bekliyorum!"

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan Kıvanç Tatlıtuğ sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu..

01.04.2020 12:12 Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ: "Test sonucumu bekliyorum!" Kıvanç Tatlıtuğ, Koronavirüs salgınının korunmak için eşi Başak Dizer'le birlikte Kemerburgaz'da ormanda içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti. Oyuncu önceki akşam kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle hastaneye gitti. Kontrolleri yapılan Tatlıtuğ hastaneye yatırıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüsten şüphelendiği iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!



Çıkan haberler üzerine oyuncu sosyal medya hesaplarından bir açıklamada bulundu. Tatlıtuğ sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar.Lütfen kaygılanmayın.Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın."


Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra…

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