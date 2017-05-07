Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün'ü sinirlendirdi

Dedikodu - 07 Mayıs 2017 16:00

Cesur'dan tehlikeli hamle!

Sosyal medyayı sallayan diziler!

Eşi Onur Saylak ile ayrılık haberleri gündemden düşmeyen Büyüküstün'ü bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ kızdırdı. Cesur ve Güzel dizisinin setine geç kalan Tatlıtuğ'ya kızan Büyüküstüne, seti terk etti. Takvim'in haberine göre, çok öfkelenen güzel oyuncu, setten ayrılırken, ekip arkadaşlarına Kıvanç için "Gelince haber verirsiniz" dedi.Yakışıklı oyuncu Tatlıtuğ'un ise sete 3 saat geç gelmesi ve Büyüküstün'le yaşadığı gerginlik, dizinin erken final yapabileceği yorumlarına neden oldu.Cesur’un Rıza’yı serbest bırakması için Sühan’ın yaptığı plan:KAYNAK: takvim.com.tr