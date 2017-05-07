Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün'ü sinirlendirdi
Star TV ekranlarında ilgiyle takip edilen Cesur ve Güzel dizisinin setinde sinirler gerildi.Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, beraber rol aldığı arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'nun sete geç kalmasına çok sinirlendi.
Dedikodu - 07 Mayıs 2017 16:00
Eşi Onur Saylak ile ayrılık haberleri gündemden düşmeyen Büyüküstün'ü bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ kızdırdı. Cesur ve Güzel dizisinin setine geç kalan Tatlıtuğ'ya kızan Büyüküstüne, seti terk etti. Takvim'in haberine göre, çok öfkelenen güzel oyuncu, setten ayrılırken, ekip arkadaşlarına Kıvanç için "Gelince haber verirsiniz" dedi.
Cesur'dan tehlikeli hamle!ERKEN FİNAL YAPABİLİR
Yakışıklı oyuncu Tatlıtuğ'un ise sete 3 saat geç gelmesi ve Büyüküstün'le yaşadığı gerginlik, dizinin erken final yapabileceği yorumlarına neden oldu.
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KAYNAK: takvim.com.tr
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