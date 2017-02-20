Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlilik yıl dönümü kutlaması

Magazin - 20 Şubat 2017 15:47

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 1. evlilik yıl dönümlerini dostlarıyla beraber kutladı.Önceki gecce Nişantaşı'nda gerçekleşen kutlamaya Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in yakın dostları Ece Yörenç, Hilal Saral, Selçuk Yöntem, Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı ve Wesley Sneijder-Yolanthe Cabau çiftleri katıldı.Mekan çıkışında gazetecilerin sorularına yanıtlayan Tatlıtuğ ve Dizer çifti "Çok mutluyuz. Sevdiğimiz dostlarımızla bir arada olmak istedik, eğlendik" açıklamasında bulundu.