Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un teknesine baskın yapıldı!

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ’un dalış sevdası az daha başlarına iş açıyordu.

Magazin - 19 Temmuz 2017 09:48
Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un teknesine baskın yapıldı!
Bodrum-Kos arasındaki ünlü batık bölgesine dalmaya giden oyuncular, izinsiz dalış yapınca sahil güvenliği alarma geçirdi.

YANLIŞLIKLA ‘KIRMIZI BÖLGE’YE GEÇTİLER
Bir aydır Ege’de zıpkınla balık avlayıp dalış yapan Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ hedef büyüttü. İkili, Kos Adası ile Yassıada arasındaki dünyaca ünlü batık bölgesini gözlerine kestirdi.

Yakışıklı oyuncular, Ulusoy’a ait motoryatla “kırmızı bölge”de izinsiz dalış yapınca sahil güvenlik alarma geçti.

‘SUDAN ÇIKIN’ ANONSU YAPTILAR...
Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait hücum bot hemen olay yerine geldi.

Siren çalıp “Sudan çıkın” anonsu yapan askerler, karşılarında ellerini havaya kaldırmış şekilde duran Ulusoy ve Tatlıtuğ’u görünce şaşırdı.

Evrak kontrollerinin ardından askerler ikiliyle fotoğraf çektirip devriyelerine kaldıkları yerden devam etti.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:haberturk.com
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