Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün öpüşmesi beğenilmedi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün Cesur ve Güzel'deki yakınlaşma sahneleri hayranları tarafından beğenilmiyor.

Magazin - 16 Ocak 2017 05:00
Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün öpüşmesi beğenilmedi
Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Cesur ve Güzel'deki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün ile öpüşme sahnesi hiç beğenilmedi.



Hayranları sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte seyircilerin yorumlarından bazıları: ,

"Beren Saat'i daha iyi öpüyordun"

"Behlül kadar cesur değilsin"

"Evlenince performansın düşmüş"

"Eşinden mi korkuyorsun?"



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Kaynak: posta.com.tr
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