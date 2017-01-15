Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün öpüşmesi beğenilmedi

Magazin - 16 Ocak 2017 05:00

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Cesur ve Güzel'deki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün ile öpüşme sahnesi hiç beğenilmedi.Hayranları sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.İşte seyircilerin yorumlarından bazıları: ,"Beren Saat'i daha iyi öpüyordun""Behlül kadar cesur değilsin""Evlenince performansın düşmüş""Eşinden mi korkuyorsun?"Kaynak: posta.com.tr