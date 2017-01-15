Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün öpüşmesi beğenilmedi
Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün Cesur ve Güzel'deki yakınlaşma sahneleri hayranları tarafından beğenilmiyor.
Magazin - 16 Ocak 2017 05:00
Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Cesur ve Güzel'deki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün ile öpüşme sahnesi hiç beğenilmedi.
Hayranları sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.
İşte seyircilerin yorumlarından bazıları: ,
"Beren Saat'i daha iyi öpüyordun"
"Behlül kadar cesur değilsin"
"Evlenince performansın düşmüş"
"Eşinden mi korkuyorsun?"
Kaynak: posta.com.tr
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