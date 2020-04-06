Kıvanç Tatlıtuğ'a eşinden büyük destek!

Başak Dizer: "Zatürreye bile sevindik"

Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama: "Corona virüs testim..."

Corona virüsünden şüphelenen Kıvanç Tatlıtuğ, hastanede test yaptırmış ve sonucu “negatif” çıkmıştı. Zatürre olduğu ortaya çıkan ve bu haberle hayranlarını sevindiren oyuncu, Kemerburgaz’daki evlerinde tedavisine ve karantinaya devam ediyor. Doktorunun talimatlarına bire bir uyan oyuncuya en büyük destek eşi Başak Dizer’den geliyormuş. Tatlıtuğ’un her şeyiyle bizzat ilgilenen Dizer, yemekleri de kendisi yapıyormuş. (Kaynak: posta.com.tr)