Kıvanç Tatlıtuğ eski çalıştığı marka ile yeniden bir araya gelerek büyük heyecan yarattı. Merakla beklenen 2017 İlkbahar-Yaz sezonunun ilk fotoğrafları ise basınla paylaşıldı.
Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz!
Kıvanç Tatlıtuğ'un eskiden reklamlarında rol aldığı marka ile yeni anlaşma imzaladı ve ilk fotoğraflar basınla paylaşıldı.Magazin - 17 Şubat 2017 14:11
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