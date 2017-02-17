Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz!

Magazin - 17 Şubat 2017 14:11

Kıvanç Tatlıtuğ eski çalıştığı marka ile yeniden bir araya gelerek büyük heyecan yarattı. Merakla beklenen 2017 İlkbahar-Yaz sezonunun ilk fotoğrafları ise basınla paylaşıldı.