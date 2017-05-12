Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yakışıklı oyuncu 'Cesur ve Güzel' dizisinin setinde Tuba Büyüküstün ile kavga ettikleri yönünde çıkan haberlere cevap verdi. Ünlü oyuncu sette tartıştıkları yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Tuba Büyüküstün'le kavga' açıklaması!
Kıvanç Tatlıtuğ sette Tuba Büyüküstün ile tartıştıkları yönünde yapılan haberlere yanıt verdi.Dizi - 12 Mayıs 2017 12:41
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