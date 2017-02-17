Kıvanç Tatlıtuğ'un dekolte önlemi

Magazin - 17 Şubat 2017 15:18

Tuba Büyüküstün ile rol aldıkları 'Cesur ve Güzel' dizisindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncusu ödülünü kazanan Kıvanç Tatlıtuğ gecceye eşi Başak Dizer ile beraber katıldı.Başak Dizer, derin yırtmaçlı beyaz kıyafeti ile göz doldurdu. Tatlıtuğ, eşinin oturduğu sırada bir talihsizlik yaşamaması için diziyle önlem aldı.