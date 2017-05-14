Kıvanç Tatlıtuğ'un ikinci ameliyatı

Magazin - 14 Mayıs 2017 10:00

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçirdiği sakatlık sonrası kıkırdakta zedelenme ve ayrıca ayağındaki güç kaybı sonrasında bir kez daha ameliyat oldu.Tatlıtuğ, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen muhabirlere sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Tatlıtuğ "Mecburi bir ameliyattı ama şimdi çok iyiyim. Zaten yarım saat sürdü. Birkaç gün dinleneceğim. Kimse merak etmesin, yeniden setlerde, işimin başında olacağım. Sadece bir süre fizik tedaviye devam etmem gerekecek, o kadar." diyerek hayranlarına mesaj gönderdi.