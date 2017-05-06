Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği Mars da reklam yıldızı oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından köpeği Mars da reklam yıldızı oldu.

Magazin - 06 Mayıs 2017 21:00
Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği Mars da reklam yıldızı oldu
Star TV'de ekrana gelen "Cesur ve Güzel"in Cesur'u Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından köpeği Mars da reklam yıldızı oldu.

Mavi'nin ilkbahar-yaz 2017 moda çekimleri sırasında seti ziyaret eden Mars, sahibiyle birlikte objektiflerin karşısına geçti.

Mars, bu ilk tecrübesinde hiç zorlanmadan poz verdi.

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Kaynak: sabah.com.tr
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