Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, önceki gün tekneyle Yunan adalarına geçti. İkiliye Tatlıtuğ’un arkadaşı Çağatay Ulusoy ile kız arkadaşı da eşlik etti.
Teknenin özel konukları
Kıvanç Tatlıtuğ, bu yaz her fırsatta eşi Başak Dizer ile denize açılıyor. Çift, önceki gün de Bodrum’dan Yunan adalarına geçti. Teknede Çağatay Ulusoy ile kız arkadaşı da vardı.
Alışverişte de ayrılmadılar
Yalıkavak Marina’da gümrük işlemleri sürerken ekip tekneden indi. Çağatay Ulusoy ve kız arkadaşı free-shop alışverişi de birlikte yaptı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Kıvanç Tatlıtuğ'un özel konuklu Komşu yolculuğu!
Önceki gün Bodrum’dan Yunan adalarına geçen Kıvanç Tatlıtuğ'a, Çağatay Ulusoy ile kız arkadaşı da eşlik etti.Magazin - 19 Temmuz 2017 05:00
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