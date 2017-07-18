Kıvanç Tatlıtuğ'un özel konuklu Komşu yolculuğu!

Magazin - 19 Temmuz 2017 05:00

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, önceki gün tekneyle Yunan adalarına geçti. İkiliye Tatlıtuğ’un arkadaşı Çağatay Ulusoy ile kız arkadaşı da eşlik etti.Teknenin özel konuklarıKıvanç Tatlıtuğ, bu yaz her fırsatta eşi Başak Dizer ile denize açılıyor. Çift, önceki gün de Bodrum’dan Yunan adalarına geçti. Teknede Çağatay Ulusoy ile kız arkadaşı da vardı.Alışverişte de ayrılmadılarYalıkavak Marina’da gümrük işlemleri sürerken ekip tekneden indi. Çağatay Ulusoy ve kız arkadaşı free-shop alışverişi de birlikte yaptı.Kaynak: hurriyet.com.tr