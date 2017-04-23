Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün ile başrolünü paylaştıkları Cesur ve Güzel'le anlaşma imzalarken sözleşmeye özel şartlar koyduğu ortaya çıktı.
Posta Gazetesi'ndeki habere göre; Kıvanç Tatlıtuğ kendisinin ve eşi Başak Dizer’in doğum günlerinde, evlilik yıldönümlerinde, ayrıca bazı özel günlerde çalışmayacağına dair anlaşma yaptı.
Çekim programı, haftada 4 gün çalışan yıldız oyuncunun isteğine göre belirlendi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un özel şartları!
Kıvanç Tatlıtuğ, başrolünde olduğu Cesur ve Güzel dizisindeki özel şartları neler?Magazin - 23 Nisan 2017 16:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Kıvanç Tatlıtuğ, Cesur ve Güzel, özel şartlar
MAGAZİN HABERLERİ
- Sinan Akçıl'dan Demet Akalın'a doğum günü kutlaması
- Göksel'i üzen yorumlar
- Demet Akalın'dan 5. yıl paylaşımı
- Aşk ve Mavi'de müzik şöleni
- Kenan Doğulu: Beren'le hala sevgili gibiyiz
- Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu?
- Hakan Çalhanoğlu evlendi
- Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'nın ayrılık sebebi; Maç