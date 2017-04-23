Kıvanç Tatlıtuğ'un özel şartları!

Magazin - 23 Nisan 2017 16:00

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün ile başrolünü paylaştıkları Cesur ve Güzel'le anlaşma imzalarken sözleşmeye özel şartlar koyduğu ortaya çıktı.Posta Gazetesi'ndeki habere göre; Kıvanç Tatlıtuğ kendisinin ve eşi Başak Dizer’in doğum günlerinde, evlilik yıldönümlerinde, ayrıca bazı özel günlerde çalışmayacağına dair anlaşma yaptı.Çekim programı, haftada 4 gün çalışan yıldız oyuncunun isteğine göre belirlendi.