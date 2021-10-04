Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri belli oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Settar Tanrıöğen'in başrollerinde yer alacağı Aşıklar Bayramı hüzün dolu bir baba-oğul hikayesini anlatacak. Aynı zamanda bir yol filmi niteliğini taşıyan filmin çekimleri başladı. Kırşehir, Elazığ ve Kars'ta yapılacağı öğrenilen çekimler sürerken filmin kadın oyuncusu da merak ediliyordu. Kıvanç Tatlıtuğ'un partnerinin Yasemin Allen olduğu öğrenildi.