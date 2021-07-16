Kıvanç Tatlıtuğ'un son paylaşımı gündem oldu: Yaktın bizi Behlül!

Bir süredir yeni imajı ile gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, tatilde objektif karşısına geçti. Son dönemde Instagram hesabını daha aktif kullanan ünlü ismin son paylaşımı dikkat çekti. Takipçileri 37 yaşındaki Tatlıtuğ'un desenli gömleği ve kolyeleriyle uzaklara baktığı fotoğrafa kayıtsız kalamadı.Oyuncunun pozuna; "Yaktın bizi Behlül", "Seni görünce bırak kimseye kendime bile su veresim gelmiyor", "Yakışıklılık kelimesinin sözlük anlamı", "Adamın tokası bile benden yakışıklı", "Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı!" şeklinde yorumlar geldi.