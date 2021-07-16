Bir süredir yeni imajı ile gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, tatilde objektif karşısına geçti. Son dönemde Instagram hesabını daha aktif kullanan ünlü ismin son paylaşımı dikkat çekti. Takipçileri 37 yaşındaki Tatlıtuğ'un desenli gömleği ve kolyeleriyle uzaklara baktığı fotoğrafa kayıtsız kalamadı.
Oyuncunun pozuna; "Yaktın bizi Behlül", "Seni görünce bırak kimseye kendime bile su veresim gelmiyor", "Yakışıklılık kelimesinin sözlük anlamı", "Adamın tokası bile benden yakışıklı", "Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı!" şeklinde yorumlar geldi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un son paylaşımı gündem oldu: Yaktın bizi Behlül!
Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, son karesiyle sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa; oyuncunun takipçileri yorum yağdırdı.
16.07.2021 17:59 Magazin