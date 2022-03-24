Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Yakamoz S-245'ten ilk görüntüler yayınlandı!

Netflix, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın, yapımını OGM Medya’nın, yönetmen koltuğunda ise Tolga Karaçelik ile Umut Aral’ı gördüğümüz Yakamoz S-245’in ilk tanıtım fragmanını ve yayın tarihini paylaştı. 20 Nisan’da tüm dünya ile aynı anda yayına girecek 8 bölümlük dizi, Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak tarafından kaleme alındı.● Kıvanç Tatlıtuğ’un Arman karakteriyle başrolde olduğu dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci (Defne), Meriç Aral (Hatice), Ertan Saban (Umut), Ece Ceşmioğlu (Yonca), Onur Ünsal (Cem), Ecem Uzun (Rana), Jerry Hoffmann (Felix), Güven Murat Akpınar (Barış), Ersin Arıcı (Altan), Hakan Salınmış (Erenay) ve Alper Saldıran (Server) yer alıyor.● Yakamoz S-245, gizemli kozmik bir olay dünyayı kasıp kavururken, denizaltına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri nefes kesen mücadeleyi konu alıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan felaketin sonucunda, Arman (Kıvanç Tatlıtuğ) ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Bu durum Arman’ı onları denizaltında istemeyen askerlerle karşı karşıya getirir. Dışarıda güneş içeride ise birbirlerine güvenmeyen bu iki grup arasında büyük mücadele yaşanır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek midir?● Yakamoz S-245, heyecan dolu hikayesi ile dünyanın sonunu getiren bir felaketten çok daha fazlasını sorgulatıyor; şartlar ne olursa olsun insanlığa olan inanç ve umudunu kaybetmemek…