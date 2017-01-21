Kıvanç ve Tuba'nın havuz sahnesi sosyal medyayı salladı!

Dizi - 21 Ocak 2017 10:00

Havadan çekilen görüntüler için Twitter’dan set ekibine tebrik mesajları atıldı. “Havuz sahnesi muazzamdı, çok estetikti” yorumlarının yanı sıra Büyüküstün’ün fiziğine de övgüler yağdıKAYNAK:gazetevatan.com