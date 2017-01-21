Kıvanç ve Tuba'nın havuz sahnesi sosyal medyayı salladı!

Star TV’de önceki akşam ekrana gelen ‘Cesur ve Güzel’ dizisindeki, Kıvanç Tatlıtuğ (Cesur) ve Tuba Büyüküstün’ün (Sühan) havuz sahnesi sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Dizi - 21 Ocak 2017 10:00
Kıvanç ve Tuba'nın havuz sahnesi sosyal medyayı salladı!
Havadan çekilen görüntüler için Twitter’dan set ekibine tebrik mesajları atıldı. “Havuz sahnesi muazzamdı, çok estetikti” yorumlarının yanı sıra Büyüküstün’ün fiziğine de övgüler yağdı

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KAYNAK:gazetevatan.com
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