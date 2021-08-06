Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze, Bodrum'da aşka geldi

Bodrum'da tatil yapan Kıvılcım Ural ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu Kaan Tangöze, Gümüşlük sahilinde romantik anlar yaşadı.29 yaşındaki güzel şarkıcı, kendisinden 19 yaş büyük olan eşi ile öpüştüğü anları Instagram hesabından yayınladı. Ural, aşk karelerine "Seviyor galiba" notunu düştü.