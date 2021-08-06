Bodrum'da tatil yapan Kıvılcım Ural ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu Kaan Tangöze, Gümüşlük sahilinde romantik anlar yaşadı.
"SEVİYOR GALİBA"
29 yaşındaki güzel şarkıcı, kendisinden 19 yaş büyük olan eşi ile öpüştüğü anları Instagram hesabından yayınladı. Ural, aşk karelerine "Seviyor galiba" notunu düştü.
Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze, Bodrum'da aşka geldi
Duman grubun solisti Kaan Tangöze ile eşi Kıvılcım Ural, Bodrum tatilinde aşka geldi. Genç şarkıcı, romantik pozlarını sosyal medyada paylaştı.
06.08.2021 13:50 Magazin