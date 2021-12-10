Kıvılcım Ural: “Kaan’la biber dolması yapıyoruz.”

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenen ve bir kız çocuğu olan Kıvılcım Ural, ev yaşantısını anlattı. Evde yemek yapan bir aile olduklarını söyleyen Kıvılcım Ural, “Çocuklar eve gelince Kaan’la birlikte yemek yapıyoruz. Pandemide Kaan’ın yemek yeteneği ortaya çıktı. Birlikte biber dolması yapıyoruz.” dedi…Programın sunucularından Esin Övet’in sorduğu “Kaan’a hala aşık mısın?” sorusuna “Kaan’a hala çok aşığım, kalbim o kadar çarpıyor ki umarım kalpten gitmem.” sözleriyle cevap veren güzel şarkıcı, aşkını anlatırken Kaan Tangöze’ye 18 yaşından beri aşık olduğunu itiraf etti.