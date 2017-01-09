Kıvanç Tatlıtuğ'u kar durduramadı

Kıvanç Tatlıtuğ kar kış dinlemedi, sete gitti.

Dizi - 09 Ocak 2017 17:15
Kıvanç Tatlıtuğ'u kar durduramadı
Tuba Büyüküstün ile birlikte 'Cesur ve Güzel' dizisinin başrolünde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ sete gitmek için dışarı çıktığında arabasının karlar altında kaldığını gördü. Kıvanç Tatlıtuğ'u sete gitmeye çalışırken görüntüleyen eşi Başak Dizer o anları, "Hayat durur set durmaz" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ Kıbrıs'a yerleşiyor!

Kıvanç Tatlıtuğ Kıbrıs'a yerleşiyor!



İşte Başak Dizer'in paylaştığı o görüntüler:

Başak Dizer'den kavga iddialarına yanıt!

Başak Dizer'den kavga iddialarına yanıt!



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