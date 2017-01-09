Kıvanç Tatlıtuğ'u kar durduramadı

Dizi - 09 Ocak 2017 17:15

Kıvanç Tatlıtuğ Kıbrıs'a yerleşiyor!

Başak Dizer'den kavga iddialarına yanıt!

Tuba Büyüküstün ile birlikte 'Cesur ve Güzel' dizisinin başrolünde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ sete gitmek için dışarı çıktığında arabasının karlar altında kaldığını gördü. Kıvanç Tatlıtuğ'u sete gitmeye çalışırken görüntüleyen eşi Başak Dizer o anları, "Hayat durur set durmaz" notuyla Instagram'dan paylaştı.İşte Başak Dizer'in paylaştığı o görüntüler: