Kıvrak dansı ünlü spikeri işinden etti!

Sosyal medya hesabı Instagram'dan kıvrak bir şekilde dans ettiği anları paylaşan Hande Sarıoğlu, iddiaya göre bu sebeple işinden ayrılmak zorunda kalmıştı.Hakkında çıkan haberler sonrası ODA TV'den Furkan Karabay'a konuşan Sarıoğlu, Habertürk'ün geçmişte de kendisini paylaşımları nedeniyle uyardığını dile getirdi. Daha önce de uyarıldığını söyleyen ünlü spiker, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. 'Daha dikkatli olmalısınız' denildi." şeklinde konuştu.Karşılıklı anlaşma sonucu kanaldan ayrıldığını kaydeden Hande Sarıoğlu, "Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi söyledim ve karşılıklı anlaşarak istifamı verdim. Kanalımı çok seviyorum, beni hiçbir şekilde mağdur etmedi. Ben ne yaptığımın, paylaşımlarımın farkındayım. Dans gösterim de renkliydi, bunun farkındayım. Ancak dans ettim diye de tu kaka değilim." dedi.