Kıyafet seçerken yaptığımız 5 hata

Her kadının, her ortamda, her tarzda giyeceği kombinlerle dolu bir gardırobu vardır illa ki. Modayı takip ederek, her güzel kıyafeti almaya çalışırız. Ancak çoğunlukla yaptığımız bir hata varsa, bu kıyafetleri alırken modellerinden çok, kendi üzerimizde nasıl duracağını düşünmeyişimizdir. İşte bu hususta yaptığımız 5 hata ile ilgili dikkat etmemiz gereken bazı detaylar hakkında biraz tüyo verelim…

Kadın-Moda - 08 Mayıs 2017 13:29
Kıyafet seçerken yaptığımız 5 hata
1- VÜCUDA YAPIŞAN DAR TAYTLAR

Hepimizin özellikle günlük hayatımıza kullandığımız, spor bir parçadır taytlar. Daha çok rahatlığından dolayı tercih ettiğimiz doğrudur. Ancak her o günkü seçimimizi tayttan yana kullandıysak, vücut şeklimize göre kombinlersek daha doğur olur. Mesela basen bölgemiz genişse, üzerine rahat salaş tişörtlerle basenlerimizi kapatarak kullanmamız daha uygundur. Ancak fit bir vücudumuz varsa kısa, crop tişörtler, yüzücü atletleri veya sweatsirtlerle kullanmamızda hiçbir sakınca olmayacaktır.

2-AÇIK YAKALI BLUZLER VE KISA ETEKLERİN BİRLİKTE KULLANILMASI

Kısa etekler bir kadının vazgeçilmez parçalarındandır. Her kadınının tutkunu olduğu etek modelleri de yine gardırobunda mevcuttur. Kloş olanlar, kotlar, dar miniler, anveloplar… Fakat etek seçimimizi yaparken de üzerine ne giyeceğimiz çok önemli. Örneğin kısa bir etek tercih ettiğimizde, üzerine seçeceğimiz bluz daha sade ve dekoltesiz olursa inanın daha şık duracaktır. Çünkü hem bacaklara, hem göğüs veya sırta dikkat çekmek, dışarıdan bayağı görünebilir. Şık olalım derken basit bir görüntü sergilemeyi istemeyiz değil mi?

3-BASKILI, DESENLİ KIYAFETLER

Bilhassa hayvan baskılı kıyafetleri kullanırken çok dikkat etmeliyiz. Özellikle kilolu bir kadınsak asla tercih etmemeliyiz. Çünkü desenli baskılar bizi olduğumuzdan daha kilolu gösterecek ve kendimizi kötü hissetmemize neden olacaktır. Zayıf bir kadın olarak her türlü hayvan baskılı modeli cesurca giymemizde hiçbir sakınca olmayacaktır.

4-DÜŞÜK BEL KOTLAR

Gelelim düşük bel kotlara. En büyük gafletlerimizden biri de tipimiz uygun değilse bile düşük bel kot giymektir. Hele ki bel bölgemiz kalın ve yağlıysa, ortaya çıkacak çirkin görüntüyü kamufle etmek imkansızdır. İşte bu durumda, dar ve yüksek bel kot pantolonlar tercihimiz olmalı ve kendimizi gülünç duruma düşürmekten kurtarmalıyız.

5-CEPSİZ STREÇ KOTLAR

Bel ve basen kıvrımları olan, yuvarlak hatlı çekici bir kadınsanız tercih edeceğiniz kıyafetler arasında mutlaka cepsiz kotlar olmalı deriz. Çünkü cepsiz kotlar, daha cüretkar ve seksi bir görünüm sunacağından, içini doldurmak, hakkını vermek gerekir giymek için. Çok zayıf kadınlara tavsiyemiz de üzerlerinde sakil duracağı için dar ve cepsiz kotları tercih etmemeleridir.
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