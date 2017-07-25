Murat Dalkılıç’la evliliğinde kriz olduğu ve boşanacakları iddiasıyla gündemde olan Merve Boluğur da Çeşme’de arkadaşı Şilan Makal’latatil yapıyor.
İkili önceki gün Yalıkavak'ta bir beach’te objektife yansıdı. Boluğur, eşinin konser için Alaçatı’da olduğunu, daha sonra kendisine katılacağını söyledi.
Sıcaktan bunaldı suya atladı
Güzel oyuncu Şilan Makal sıcaktan bunalınca çareyi kendini serin sulara atmakta buldu.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Kız kıza tatil yapıyorlar!
Önceki gün Yalıkavak'ta bir beach’te görüntülenen Merve Boluğur ve Şilan Makal, kız kıza tatil yapıyorlar.Magazin - 26 Temmuz 2017 07:30
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