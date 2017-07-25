Kız kıza tatil yapıyorlar!

Magazin - 26 Temmuz 2017 07:30

Murat Dalkılıç’la evliliğinde kriz olduğu ve boşanacakları iddiasıyla gündemde olan Merve Boluğur da Çeşme’de arkadaşı Şilan Makal’latatil yapıyor.İkili önceki gün Yalıkavak'ta bir beach’te objektife yansıdı. Boluğur, eşinin konser için Alaçatı’da olduğunu, daha sonra kendisine katılacağını söyledi.Sıcaktan bunaldı suya atladıGüzel oyuncu Şilan Makal sıcaktan bunalınca çareyi kendini serin sulara atmakta buldu.Kaynak: hurriyet.com.tr