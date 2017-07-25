Kız kıza tatil yapıyorlar!

Önceki gün Yalıkavak'ta bir beach’te görüntülenen Merve Boluğur ve Şilan Makal, kız kıza tatil yapıyorlar.

Magazin - 26 Temmuz 2017 07:30
Kız kıza tatil yapıyorlar!
Murat Dalkılıç’la evliliğinde kriz olduğu ve boşanacakları iddiasıyla gündemde olan Merve Boluğur da Çeşme’de arkadaşı Şilan Makal’latatil yapıyor.

İkili önceki gün Yalıkavak'ta bir beach’te objektife yansıdı. Boluğur, eşinin konser için Alaçatı’da olduğunu, daha sonra kendisine katılacağını söyledi.

Sıcaktan bunaldı suya atladı
Güzel oyuncu Şilan Makal sıcaktan bunalınca çareyi kendini serin sulara atmakta buldu.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Merve Boluğur

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "Kucağımda büyüdüler"
  • Sabri'nin eşinden olay paylaşım
  • Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi
  • ''Tolga Karel oğlunu gazetede görüyor''
  • Ünlü ring hostesi üstsüz görüntülendi

"Kucağımda büyüdüler"

MAGAZİN HABERLERİ

  • "Eğlenmek için düğün yaptık..."
  • Demet Özdemir'in jet-ski keyfi!
  • Asena Atalay Bodrum’da tatilde!
  • Onların ekran ömürleri kısa oldu!
  • 'Kimseye canım, cicim demeyeceğim!'
  • Estetiksiz hali ortaya çıktı!
  • No: 309'un sezon finali belli oldu!
  • Survıvor Berna köye yerleşti!
  • 'Kardeşim Benim 2' açıklaması!
  • Burcu Esmersoy'un zor anları!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Alişan düğünde ön masaları satacak!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz hali!
  • Asuman Dabak yaşlanmıyor!
  • Futbol maçında bir araya geldiler
  • Emre Mor, Cansu Taşkın'ın peşinde!
  • Adriana Lima'nın aşk paylaşımı!
  • Lider Şahin'den 'Reklam' cevabı!
Alişan düğünde ön masaları satacak!