Kızları Defne Samyeli'nin boyunu geçti!

Önceki akşam kızları Deren ve Derin’le Bebek’te bir restoranda yemek çıkışı görüntülenen Defne Samyeli'nin kızlarının boyunu geçtiği görüldü.

Magazin - 18 Temmuz 2017 20:00
Kızları Defne Samyeli'nin boyunu geçti!
Defne Samyeli önceki akşam kızları Deren ve Derin’le Bebek’te bir restorandaydı.

Yemek sonunda kızlarıyla basına poz verip soruları yanıtlayan Samyeli, şöyle dedi: “Bana ve kızlarıma yerli-yabancı birçok yapımcıdan teklif var. Yorucu bir sezon bizi bekliyor.”

Defne Samyeli'nin kızlarının annelerinin boyunu geçtiği dikkatlerden kaçmadı.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Defne Samyeli, Bebek

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!
  • Beren Saat'in yeni dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
  • Miranda Kerr'in düğününden ilk kareler..
  • İşte Dilan Çıtak'ın annesi
  • Hayranları tepki gösterince sildi!

Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Solmaz'ın dizisinin adı değişti!
  • Mustafa Ceceli'den radikal karar!
  • Bella Hadıd'in sokak şıklığı!
  • "Hikayenin renklerle çiçeklenişi..."
  • Aslışah'ın tatil pozları olay oldu!
  • Cem Yılmaz'ın takipçilerine çağrı!
  • Para kazanmanın yolunu buldu!
  • 'Teknede kız istediler biz de verdik'
  • Eliz Sakuçoğlu'ndan olay poz!
  • Berrak'tan Hara'ya sert sözler!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın'da yok!
  • Cansu Dere paylaştı, yorum yağdı!
  • ATV dizisinin adında büyük skandal
  • Deniz Çakır'ın tatil arkadaşı!
  • Sıla ve Ahmet Kural'ın romantik yemeği!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Burak Özçivit'ten kafa karıştıran paylaşım!
  • Hakan Meriçliler ve Ayşe Acar boşandı!
Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın'da yok!