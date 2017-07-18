Kızları Defne Samyeli'nin boyunu geçti!

Magazin - 18 Temmuz 2017 20:00

Defne Samyeli önceki akşam kızları Deren ve Derin’le Bebek’te bir restorandaydı.Yemek sonunda kızlarıyla basına poz verip soruları yanıtlayan Samyeli, şöyle dedi: “Bana ve kızlarıma yerli-yabancı birçok yapımcıdan teklif var. Yorucu bir sezon bizi bekliyor.”Defne Samyeli'nin kızlarının annelerinin boyunu geçtiği dikkatlerden kaçmadı.