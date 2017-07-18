Defne Samyeli önceki akşam kızları Deren ve Derin’le Bebek’te bir restorandaydı.
Yemek sonunda kızlarıyla basına poz verip soruları yanıtlayan Samyeli, şöyle dedi: “Bana ve kızlarıma yerli-yabancı birçok yapımcıdan teklif var. Yorucu bir sezon bizi bekliyor.”
Defne Samyeli'nin kızlarının annelerinin boyunu geçtiği dikkatlerden kaçmadı.
Kızları Defne Samyeli'nin boyunu geçti!
Önceki akşam kızları Deren ve Derin’le Bebek’te bir restoranda yemek çıkışı görüntülenen Defne Samyeli'nin kızlarının boyunu geçtiği görüldü.Magazin - 18 Temmuz 2017 20:00
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