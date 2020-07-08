Klip yıldızı Hülya Avşar!

Hülya Avşar, müziğini çok beğendiği genç şarkıcı Kerem Yeğinboy’un “Yalanlar İçinde” şarkısının klibinde oynadı. Geçtiğimiz hafta çekilen klibi Kemal Başbuğ yönetti.Klipte bir kadının değişik ruh halleri görüyoruz.Avrupa Müzik etiketiyle çıkacak şarkı, 8 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yer alacak. Şarkının söz ve müziği Kerem Yeğinboy’a ait. Genç şarkıcı aynı zamanda İngiltere’de İşletme üzerine eğitim almış ve işletme master’ı yapmış. Fakat müzik çalışmaları daha ağır basmış ve müziğe yönelmiş.