Kobe Bryant'ın eşinden duygulandıran paylaşım!

Ünlü oyuncunun Kobe Bryant paylaşımı tepki topladı!

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen helikopter kazasında efsanevi basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant hayatını kaybetmişti.Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma düştüğü "Duygularımı kelimelere dökme konusunda isteksizdim. Beynim hem Kobe'nin hem de Gigi'nin gittiğini kabul etmeyi reddediyor. İkisini de aynı anda işleyemiyorum. Kobe'nin gidişini sindirmeye çalışıyorum ama vücudum Gigi'imin bana asla geri dönmeyeceğini kabul etmeyi reddettmiş durumda. Bu, yanlış geliyor. Neden küçük bebeğim bu fırsata sahip değilken, ben başka bir güne uyanabilmeliyim ki? Çok kızgınım. Daha yaşayacak çok hayatı vardı. Şimdi üç kızım için güçlü ve burada olmam gerektiğini fark ettim... Kobe ve Gigi ile olmadığım için kızgınım, ama Natalia, Bianka ve Capri ile burada olduğum için minnettarım. Hissettiğimin normal olduğunu biliyorum, bu yas sürecinin bir parçası... Sadece böyle bir kayıp yaşayan başka biri olması durumunda, bunu paylaşmak istedim. Tanrım, keşke burada olsaydılar ve bu kabus sona erseydi. Bu korkunç trajedinin tüm kurbanları için dua ediyorum. Lütfen sizler de herkes için dua etmeye devam edin." notuyla duygulandırdı.