Kocaeli'de fabrikada patlama!
Kocaeli'de fabrikada patlama yaşandı. 1 kişi vefat etti.Yaşam - 13 Ocak 2017 14:23
Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde bir haddehanede kazanın patlaması sonucu 1 işçi vefat etti, 15 işçi yaralandı. İşçiler kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
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