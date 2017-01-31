Mehmet Çepiç, Tuğba Özay, İpek Tenolcay, Serdar Sevtekin, Fatih Ayhan, Aslı Kökçe ve Arzu Yanardağ gibi tiyatro ve sinemanın başarılı oyuncularını bir araya getiren 2 perdelik oyunun konusu ise oldukça ilginç...
Bir birinden ünlü isimlerin yer aldığı “Kocamın Nişanlısı” adlı tiyatro oyununun konusu ise şöyle : Bir akşam Çetin bey barda tanıştığı saf kıza aşık olup nişanlanır ve evlenmek ister. Oysa Çetin, felsefe hocası Leyla ile evlidir. Leyla iki oyuncu tutup kocasını kazanmak ister. Durum iyice karışır.” Oyunun finalinde ise izleyiciyi sürpriz bir son beklemektedir.
MUHTEŞEM BİR AİLE KOMEDİSİ
Kültürel farklılıklarından dolayı ayrılmak üzere olan bir karı kocanın hikayesini anlatan “Kocamın Nişanlısı” bir aile komedisi. Türk sinemasına 100’den fazla eser kazandıran Sadık Şendil’in yazdığı Kocamın Nişanlısı iki saat boyunca tiyatroseverleri kahkahaya boğacak. Bu akşam Profilo Kültür Merkezi'nde sahne alacak olan oyun izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.
'Kocamın Nişanlısı' kahkahaya boğacak!
Ferdi Merter’in yönetmenliğini ve Sadık Şendil’in yazarlığını yaptığı komedi tütündeki tiyatro oyunu “Kocamın Nişanlısı” bu akşam Profilo Kültür Merkezi'nde tiyatroseverler buluşacak.Kültür-Sanat - 31 Ocak 2017 14:30
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