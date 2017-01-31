'Kocamın Nişanlısı' kahkahaya boğacak!

Ferdi Merter’in yönetmenliğini ve Sadık Şendil’in yazarlığını yaptığı komedi tütündeki tiyatro oyunu “Kocamın Nişanlısı” bu akşam Profilo Kültür Merkezi'nde tiyatroseverler buluşacak.

Kültür-Sanat - 31 Ocak 2017 14:30
'Kocamın Nişanlısı' kahkahaya boğacak!
Mehmet Çepiç, Tuğba Özay, İpek Tenolcay, Serdar Sevtekin, Fatih Ayhan, Aslı Kökçe ve Arzu Yanardağ gibi tiyatro ve sinemanın başarılı oyuncularını bir araya getiren 2 perdelik oyunun konusu ise oldukça ilginç...

Bir birinden ünlü isimlerin yer aldığı “Kocamın Nişanlısı” adlı tiyatro oyununun konusu ise şöyle : Bir akşam Çetin bey barda tanıştığı saf kıza aşık olup nişanlanır ve evlenmek ister. Oysa Çetin, felsefe hocası Leyla ile evlidir. Leyla iki oyuncu tutup kocasını kazanmak ister. Durum iyice karışır.” Oyunun finalinde ise izleyiciyi sürpriz bir son beklemektedir.


MUHTEŞEM BİR AİLE KOMEDİSİ

Kültürel farklılıklarından dolayı ayrılmak üzere olan bir karı kocanın hikayesini anlatan “Kocamın Nişanlısı” bir aile komedisi. Türk sinemasına 100’den fazla eser kazandıran Sadık Şendil’in yazdığı Kocamın Nişanlısı iki saat boyunca tiyatroseverleri kahkahaya boğacak. Bu akşam Profilo Kültür Merkezi'nde sahne alacak olan oyun izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ

  • Genç yeteneklerden dev konser!
  • Hakan Başar Akbank Sanat'ta...
  • 'Zeki Müren Hattı'
  • Marko Paşa Müzikali, Kayseri'de!
  • West Sıde Story'nin bilinmeyenleri
  • Caner'den eşine özel hediye
  • 'Vezir Parmağı'
  • Tales Matematik Müzesi
  • Engin Cezzar vefat etti
  • Akasya'da akustik keyfi

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Fahriye Evcen: Sana aşığım Burak Özçivit!
  • Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye tepki
  • Bergüzar Korel'den Demet Akalın'a teşekkür
  • İrem Sak'tan 2017 kararı!
  • Erhan Çelik'ten 'edepli' paylaşımı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bergüzar Korel: Sosyal medyaya dönmem!
Fahriye Evcen: Sana aşığım Burak Özçivit!

EN POPÜLER HABERLER

  • Buse Narcı'nın Emre Altuğ'un evindeki fotoğrafı
  • Kara Sevda bitiyor mu? İşte açıklama
  • Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz şov yaptı
  • Aslışah Alkoçlar'dan Ceylan Çapa cevabı!
  • Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!
  • Bülent Ersoy Kapalıçarşı'ya minibüsle girdi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ünlü çifte büyük ilgi!
Buse Narcı'nın Emre Altuğ'un evindeki fotoğrafı