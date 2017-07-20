Kocamın Nişanlısı'na deniz molası!

Magazin - 21 Temmuz 2017 07:00

İpek Tenolcay, Tuğba Özay ve Mehmet Çepiç’in rol aldığı “Kocamın Nişanlısı” adlı tiyatro oyunu Bodrum’da sahnelendi.Oyun ekibi ise önceki gün Ortakent’te bulunan bir otelde görüntülendi.Tuğba Özay ve Mehmet Çepiç denize girerken Tenolcay gölgede dinlenmeyi tercih etti.Kaynak: hurriyet.com.tr