Koçavalı Kardeşler'den özel söyleşi!

'Çukur’, üç sezon boyunca gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Bu akşamki yayınıyla 100 bölümü geride bırakacak dizi için Koçovalı kardeşleri canlandıran Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili’nin dizinin aksiyon yönetmeni ve Kemal karakteriyle tanınan Uğur Yıldıran’ın sorularını tüm samimiyetleriyle cevapladılar.Bütün oyuncuların ‘Çukur’u okul olarak tanımladığı videoda Aras Bulut İynemli 100 bölümün harika bir ekiple keyifle geçtiğini söyledi. Erkan Kolçak Köstendil ‘Çukur’la dünyanın her yerinde insanlara ulaşabilmenin öneminden bahsederken yurtdışına gittiklerinde duvarlarda Çukur dövmesi görmenin mutluluğunu paylaştı.Kahkahaların hiç kesilmediği setin En’lerinin konuşulduğu bölümde Aras Bulut İynemli’nin setin en çalışkanı, Öner Erkan’ın setin en çok üşüyeni, Erkan Kolçak Köstendil’in en komiği ve Necip Memili’nin ise setin en kötü espri yapanı olduğuna vurgu yapıldı. Kötü esprilerinden dolayı Necip Memili’nin sürekli sette tek ayaküstünde durma cezası aldığının paylaşıldığı videoda ayrıca oyuncular dizinin finalinde olacakları kendilerine göre nasıl hayal ettiklerini anlattılar.Çukur her Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!