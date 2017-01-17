Kokunuzla büyülemeye hazırlanın

Güzellik - 17 Ocak 2017 12:04

1983 yılında, Sultan Kâbus bin Seyit el Ebu Seyd, hem iktidarını hem de ülkesinin itibarını arttırmak için yaverlerinden bir parfüm markası yaratmalarını ister. Bu parfüm öyle bir parfüm olmalıdır ki, üretiminde hiçbir masraftan kaçınılmayacak, içeriğinde yalnızca Umman’a özgü gül, tütsü, mür ve amber ağırlıklı olacak, gerekirse bu bitkiler Umman’ın dağlarından tek tek toplanacaktır.Sultan’ın beklentisini karşılayacak kriterlerde bir marka yaratmak için ivedilikle dünyanın en ünlü burunlarını araştıran ekip, markayı o güne dek Hermes, Dior ve Rochas için parfümler tasarlamış olan ve zevkine çokça güvenilen Guy Robert’ın ellerine emanet eder ve böylece Amouage’ın temelleri atılır.Bay Chong, Şanghay Deco ve Çinli film noirlerinden esinlenmiştir. Her iki parfümde ortak bir konuya sahiptir, doğuya ait bir girişim içine batı unsurlarını dokumaktadır: 1920'ler ve 30'lar boyunca Şanghay'da inşa edilmiş çok sayıda art deco binanın örnekleri vardı. Journey Woman and Man'ın teması, Noir ve Deco gibi ayrı batı etkilerinin Çin estetiğiyle tamamen benzersiz bir hale getirilmesidir.Salona adım attığı andan itibaren kimsenin gözünü üzerinden alamadığı bir kadını tasvir etmiş Christopher Chong.Çiçek, meyve ve deri notalarıKayısı, yasemin çayı, Osmantus, hindistan cevizi, kakuleYasemin, zambak, mimoza, bal, sedir ağacıTütün, safran, vanilya, miskJourney Man, oryantal zenginlik ile karışık baharatlı, ateşli cesurluk üzerine mükemmel bir makale Journey Man - BAHARATLI- ODUNSU: Baharatlı ve odunsu notaları ile değişime yolculuğun portresiBiber, bergamot, kakule, çiçek özüArdıç tohumu, tütsü, ıtır özü, tütün yaprağıHintbaklası, Siprol, deriWoman 100ml 1.144.00tl – Man 100ml 1.045.00tlBeymen