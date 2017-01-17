Kokunuzla büyülemeye hazırlanın

Sultan’ın beklentisini karşılayacak kriterlerde bir marka yaratmak için ivedilikle dünyanın en ünlü burunlarını araştıran ekip, markayı o güne dek Hermes, Dior ve Rochas için parfümler tasarlamış olan ve zevkine çokça güvenilen Guy Robert’ın ellerine emanet eder ve böylece Amouage’ın temelleri atılır.
Bay Chong, Şanghay Deco ve Çinli film noirlerinden esinlenmiştir. Her iki parfümde ortak bir konuya sahiptir, doğuya ait bir girişim içine batı unsurlarını dokumaktadır: 1920'ler ve 30'lar boyunca Şanghay'da inşa edilmiş çok sayıda art deco binanın örnekleri vardı. Journey Woman and Man'ın teması, Noir ve Deco gibi ayrı batı etkilerinin Çin estetiğiyle tamamen benzersiz bir hale getirilmesidir.
Salona adım attığı andan itibaren kimsenin gözünü üzerinden alamadığı bir kadını tasvir etmiş Christopher Chong.
Journey Woman ÇİÇEKSİ& DERİ
Çiçek, meyve ve deri notaları
Üst Notaları: Kayısı, yasemin çayı, Osmantus, hindistan cevizi, kakule
Orta Notaları: Yasemin, zambak, mimoza, bal, sedir ağacı
Alt Notaları: Tütün, safran, vanilya, misk
Journey Man, oryantal zenginlik ile karışık baharatlı, ateşli cesurluk üzerine mükemmel bir makale Journey Man - BAHARATLI- ODUNSU: Baharatlı ve odunsu notaları ile değişime yolculuğun portresi
Üst Notaları: Biber, bergamot, kakule, çiçek özü
Orta Notaları: Ardıç tohumu, tütsü, ıtır özü, tütün yaprağı
Alt Notaları: Hintbaklası, Siprol, deri
Fiyat bilgisi: Woman 100ml 1.144.00tl – Man 100ml 1.045.00tl
Satış noktası: Beymen